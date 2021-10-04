При каких симптомах больному с коронавирусом необходима госпитализация: в Минздраве объяснили нюансы

При каких симптомах больному с коронавирусом необходима госпитализация: в Минздраве объяснили нюансы

Важным остается консультирование со стороны семейного врача, поскольку именно он может определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь различное протекание: легкое, средней тяжести и тяжелое. Поэтому Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомах и состояниях пациенту может потребоваться госпитализация.

"Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных", — говорится в сообщении.

Перечень симптом и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

Боль в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента;

решение о госпитализации принимает врач на основании проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкрентного больного.

"В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения", — резюмировали в Минздраве.

Напомним, в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98,1%.

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