Президент Филиппин предлагает во время сна прививать "антивакцинаторов"

В стране вакцинировано 23 млн человек.

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил новую идею для COVID-вакцинации тех, кто не хоче прививаться.

Он считает, что таких граждан надо вакцинировать во время сна, сообщает Ptv News.

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"Я знаю, что многие все еще не хотят прививаться. Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться. Заберемся домой и сделаем прививки, пока они спят", — сказал Дутерте.

Он также попросил людей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, потому что именно "эти меры помогают сдерживать распространение коронавируса в республике".

По последним данным, на Филиппинах иммунизацию прошли более 23 млн человек. Власти планируют прививить до конца этого года до 70 млн человек.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что вскоре человечество преодолеет почти 60% пути в борьбе с пандемией COVID-19 . Также не исключают появление новых штаммов коронавируса. Улучшению эпидемиологической ситуации будет способствовать уровень вакцинации на 70-80%.

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