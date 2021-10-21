Праздновали крестины и возили ребенка в больницу: подробности смерти младенца от COVID-19 в Тернопольской области

Праздновали крестины и возили ребенка в больницу: подробности смерти младенца от COVID-19 в Тернопольской области

Родители младенца были невакцинированные.

В селе Андруга Кременецкого района Тернопольской области из-за осложнения от коронавируса умер 3-месячный младенец. Ребенка не стало дома, медики скорой помощи лишь констатировали смерть.

Об этом сообщил директор Кременецкого районного центра первичной медико-санитарной помощи Виталий Корнийчук, пишет zaxid.net.

Медик отметил, что они лишь констатировали смерть младенца, однако родители к ним не обращались раньше.

"Мы даже не знали, что у них есть больной ребенок. Знаю, что родители возили ребенка на осмотр в приемное отделение Кременецкой райбольницы еще 14 октября, в выходной день", — сообщил Виталий Корнийчук.

Главный врач Кременецкой райбольницы Павел Кисиль подтвердил, что родители действительно приезжали в приемное отделение медучреждения.

"Врач-педиатр осмотрела ребенка, замечаний не было серьезных, посоветовала мерить температуру три раза и обратиться на следующий день к их семейному врачу, чтобы он назначил соответствующие лекарства. Первичное звено медицины должно осуществлять надзор за маленькими детьми до года. Почему это не было сделано — не знаю ", — сказал главный врач районной больницы.

Родственники ребенка же рассказали ТСН, что они не замечали у новорожденного симптомов коронавируса и смерть ребенка для них была внезапной. Также известно, что недавно в семье отпраздновали крестины и медики не исключают — болезнь принес кто-то из гостей. Родители покойного ребенка были невакцинированные.

Напомним, в Тернопольской области из-за коронавируса умер 3-месячный младенец.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Новости Украины: в Тернопольской области трехмесячный младенец умер от коронавируса

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