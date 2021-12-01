Правила въезда в страны ЕС вероятно начнут меняться каждый день из-за "Омикрона"

Подробно о решении Европейской комиссии по этому поводу представители ЕС расскажут на пресс-конференции 1 декабря.
ЕС собирается рекомендовать странам-членам ежедневно пересматривать правила въезда после стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом пишет Bloomberg.
Как сообщается, подобные действия направлены на сдерживание распространения нового особо заразного штамма коронавируса "Омикрон".
В ЕС отмечают, что все страны союза должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести необходимые меры.
Кроме того, Европейская комиссия намерена обратиться к национальным правительствам с призывом оперативно начать ревакцинацию от коронавируса, а также ограничить срок действия сертификата вакцинации, который теперь вероятно будет действовать 9 месяцев, а не 12, как было раньше.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес планируют подробно рассказать на пресс-конференции о последних событиях вокруг COVID-19 и его нового штамма "Омикрон".
Напомним, по последним данным, на 30 ноября в 11 странах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭС) зафиксировано 44 случая нового штамма коронавируса "Omicron".
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.