Повышает ли вторая доза AstraZeneca риск образования тромбов: результаты исследования

В AstraZeneca признают существование риска тромбоза после первой дозы вакцины, но уверяют в безопасности второго укола.

Препарат компании AstraZeneca несет небольшой риск образования тромбов после первой вакцинации от COVID-19. Вторая доза не ведет к дополнительному риску тромбоза.

Исследование, проведенное компанией AstraZeneca, опубликовали в британском медицинском журнале The Lancet.

Показатели тромбоза с синдромом тромбоцитопении (TTS) после второй дозы вакцины составляли 2,3 человека на миллион привитых. Такие же показатели у невакцинированных людей.

Тогда как после первой дозы AstraZeneca тромбоцитопения возникает у 8,1 человек из миллиона вакцинированных.

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Для исследования использовали данные, собранные до 30 апреля в течение 14 дней после инъекции первой или второй дозы.

Компания AstraZeneca столкнулась с трудностями на рынке после того, как несколько стран ограничили или прекратили использование ее вакцины из-за угрозы тромбоза у пациентов.

"Если тромбоз не диагностировали у пациентов после первой дозы вакцины AstraZeneca (Vaxzevria), им рекомендуется сделать и вторую прививку, в том числе и против новых штаммов", — заявляет старший исполнительный директор AstraZeneca Мене Пангалос.

Напомним, что 18 марта 2021 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пришло к выводу, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна. После этого большинство государств-членов ЕС возобновило использование препарата.

Однако позже комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что между вакциной от коронавируса AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов все же есть связь.

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