Постоянные мутации вируса: в Минздраве объяснили, почему COVID невозможно победить в ближайшие годы

Постоянные мутации вируса: в Минздраве объяснили, почему COVID невозможно победить в ближайшие годы

Человечеству не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем — четыре года, убежден Карл Лаутербах.

Человечеству не удастся полностью победить коронавирус в ближайшие годы. Одна из причин тому – постоянные мутации вируса.

В этом убежден глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Такое мнение Лаутербах высказал в интервью Bild.

"Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем — четыре года. Нужно быть реалистами", — заявил он.

Как отметил министр, заболевание регулярно мутирует и новые варианты часто фиксируют у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, или же онкологией.

Отметим, что новый глава Минздрава Германии является сторонником обязательной вакцинации. По его словам, при четкой прививочной кампании новые варианты коронавируса не будут представлять угрозы человечеству. Вакцинация будет препятствовать дальнейшему распространению вируса.

Впрочем, как заметил Лаутербах, вероятно, бустерной прививки на фоне стремительного распространения нового штамма "Омикрон" — будет недостаточно. Однако введение четвертой дозы будет зависеть от того, будут ли новые штаммы и как люди будут переносить южноафриканский вариант.

Напомним, вакцины Coronavac и AstraZeneca не предусматривают бустерных прививок против COVID-19. Для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцины, речь идет о Рfizer и Moderna.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также: