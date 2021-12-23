Последние "красные" регионы в ближайшее время могут перейти в "желтую" зону карантина

Последние "красные" регионы в ближайшее время могут перейти в "желтую" зону карантина

В этих регионах стабилизировался коэффициент обнаружения случаев заражений.

В Волынской и Запорожской областях стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом, поэтому в ближайшее время эти регионы могут покинуть "красную" зону карантина.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"Пока показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", — заметил Виктор Ляшко.

Он отметил, что Минздрав инициирует заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для принятия этого вопроса.

"В Волынской и Запорожской областях в течение двух дней, 20-22 декабря, фиксируют стабилизацию последнего показателя эпидемической опасности, позволяющего рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня карантина. В частности, это коэффициент выявления случаев инфицирования", — добавил министр.

По его словам, в Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизился с 22,3% до 18,1%, а в Запорожской области с 23,4% до 18,9%. Также в этих областях растет количество тестирований, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность коек с кислородом.

Напомним, с 23 декабря на территории Киевской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей начали действовать ограничения, установленные для "желтой" зоны карантина.

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