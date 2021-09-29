После вакцинации болит поясница и температура поднимается до 39: врач рассказала, что делать

После вакцинации болит поясница и температура поднимается до 39: врач рассказала, что делать

Об особенностях своего организма пациенту следует поговорить с семейным врачом перед вакцинацией.

После любой вакцинации, в том числе и от коронавируса, может произойти реакция организма и это нужно обсудить со своим семейным врачом.

Об этом рассказала врач-инфекционист консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского и координатор управления здравоохранения Житомирской ОГА по направлению "Инфекционные болезни" Ольга Сахневич, пишет "Укринформ".

Врач отметила, что после любой вакцины должна состояться реакция организма и это считается нормой.

"Она может быть вообще мало чувствительна, например — боль в пояснице или слабость. Поскольку заболевание иммунное, оно запускает иммунный ответ на дозу вакцины. То есть, если это мРНК-вакцина, то вам вводят часть закодированного РНК-вируса, ваш организм заставляет сработать на вакцину. Все зависит от того, какая у вас генетически иммунная система. У кого-то после прививки может быть температура 37 или 39 градусов, боль или покраснение в месте инъекции, отек, увеличение лимфатических узлов, боль в подмышечных участках, сыпь, интоксикационный синдром с возможными нарушениями желудочно-кишечного тракта", — пояснила Ольга Сахневич.

Об особенностях своего организма пациенту следует обсудить с семейным врачом перед вакцинацией, чтобы он понимал, на что обращать внимание.

"Чтобы он знал, на что обращать внимание, какую первую помощь оказать, куда обратиться, если самому не под силу первая помощь. После этих реакций люди сейчас идут к аллергологам, инфекционистам, хотя мы им объясняем, что не занимаемся вакцинацией и не контролируем развитие событий после нее. Но часто люди не знают, к кому обращаться", — говорит Ольга Сахневич.

Также медик отмечает, что есть люди, у которых после вакцины не вырабатываются антитела к вирусу, однако это не означает, что они не защищены, поскольку срабатывает Т-память, которая способна распознать антигены и участвует в иммунном ответе при их повторном попадании в организм.

Напомним, инфицирован коронавирусом "Дельта" может одновременно заразить 11 человек.

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