После шестимесячного перерыва Индия возобновит экспорт COVID-вакцин

Страна планирует произвести более 300 млн доз препарата.

Индия с октября возобновит экспорт вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия, пишет Hindustan Times.

По словам главы Минздрава, Индия планирует произвести более 300 млн доз вакцины. Их будут использовать для прививки внутри страны. А излишки производимых COVID-препартов будут использовать для выполнения обязательств Индии в рамках механизма COVAX.

"Мы поможем всему миру. Через COVAX мы также выполним свою ответственность", — сказал Мандавия

К слову, Индия коммерческой основе страна экспортировала 35,79 млн доз вакцины. Ее бесплатно получили Бангладеш, Бразилия, Марокко, Фиджи, Парагвай, Мозамбик.

Следует заметить, что в марте этого года Индия приостановила экспорт, потому что в стране началась вторая волна эпидемии. Минздрав регистрировало высокие цифры инфицирования и смертности от COVID-19.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир перешел на плато по заболеваемости на коронавирус, одновременно это плато находится на достаточно высоком уровне. Ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения коронавируса и, почти 72-78 тысяч летальных случаев.

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