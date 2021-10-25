После перерыва возобновляет движение поезд Киев-Варшава: расписание маршрута и правила поездки

Восстановит следования поезд Киев — Варшава от 4 ноября.

"Укрзализныця" восстанавливает курсирования поезда №67/68 Киев — Варшава после полуторагодовалого перерыва. Железнодорожное соединение между Киевом и Варшавой прекратили из-за карантин во время пандемии в марте 2020 года.

Об этом сообщает пресцентр компании.

Восстановится движение поезда Киев — Варшава от 4 ноября.

Расписание маршрута

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и в Варшаву прибывать в 09:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

Правила безопасной поездки

Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из ниже указанных документов:

документ, подтверждающий о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации. Речь идет о международном, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста. Действующий 72 часа с или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Напомним, с 10 октября Украина возобновили международное сообщение с Польшей. Сейчас курсирует поезд Киев — Перемышль. К слову, путешественников предупреждают, в билетах указано время с учетом проведения пограничного и таможенного контроля.

Читайте также: В Украине обновлены правила пересечения границы: как теперь пройти изоляцию через приложение "Дома".

Штамм "Дельта" в Украине: правила пересечения границы и новая волна карантина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку