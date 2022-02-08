Половина взрослого населения в Украине провакцинировалась против COVID-19 — Минздрав

В 2022 году запланирована вакцинация 70% взрослых.

Половина взрослого населения уже вакцинировалась против COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.

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"Каждый второй украинец старше 18 лет получил по крайней мере одну дозу антиковидной вакцины", — говорится в сообщении.

Кроме того, на 2022 год запланирована вакцинация 70% взрослого населения страны, в том числе 80% людей старшего возраста, для которых коронавирусная болезнь может быть особенно опасна.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что Министерство здравоохранения рассматривает несколько сценариев дальнейшей жизни с коронавирусом. Речь идет о вакцинации примерно раз в два года (в случае разработки универсальной вакцины, которая будет охватывать все возможные штаммы), появлении и использовании специфических "бустеров", вакцинации перед началом эпидемического подъема ОРВИ.

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