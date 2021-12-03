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Похож на грипп и еще более контагиозный: какие симптомы у нового штамма коронавируса "Омикрон"

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Похож на грипп и еще более контагиозный: какие симптомы у нового штамма коронавируса "Омикрон"

УНИАН

Большинство новых госпитализированных пациентов не были вакцинированы.

Сухой кашель, лихорадка и общая боль в теле. Такие симптомы у нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщил врач Южно-Африканской Республики Унбен Пиллей, пишет издание Bloomberg.

По словам медика, новый штамм коронавируса у пациентов проявляется сейчас в легкой форме. У них наблюдаются общие симптомы гриппа: сухой кашель, лихорадка и боль в теле.

В то же время эпидемиологи говорят, что уже в ближайшее время в Южной Африке в три раза увеличится количество новых случаев заболевания на “Омикрон”, поскольку он еще более контагиозен, чем другие виды болезни.

“Большинство новых госпитализированных пациентов не были вакцинированы. Эксперты в области здравоохранения заявили, что существующие вакцины по-прежнему могут обеспечить хорошую защиту от серьезных последствий”, — подчеркнули в издании Bloomberg.

Напомним, что ученые обнаружили причину возникновения тромбоза после вакцинации AstraZeneca.

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