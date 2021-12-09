Подходят не все: Радуцкий назвал лучшие COVID-вакцины для бустерной дозы

Подходят не все: Радуцкий назвал лучшие COVID-вакцины для бустерной дозы

Для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцину, сказал Радуцкий.

Вакцины Coronavac и AstraZeneca не предусматривают бустерных прививок против COVID-19. Для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцины, речь идет о Рfizer и Moderna.

Об этом рассказал "Суспильному" председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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"Все-таки для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцину, а не векторные или инактивированные вакцины. Вот Coronavac, мы сейчас ведем переговоры с производителем Coronavac. Они сами не уверены. То есть они еще не говорят, что их вакциной можно делать третью дозу. Там вопрос еще есть", — отметил депутат.

Он также отметил, что истекает срок действия препарата AstraZeneca, которая не предусматривает использование "бустерных" доз.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует ввести бустерную прививку от COVID-19 в середине января 2022 года. Она пока будет доступна для групп риска.