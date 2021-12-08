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Почти полторы тысячи человек с фейковыми COVID-сертификатами пришли за настоящей вакциной в Закарпатье

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Почти полторы тысячи человек с фейковыми COVID-сертификатами пришли за настоящей вакциной в Закарпатье

Associated Press

Среди них медики, госслужащие, педагоги и военные.

В центр анонимной вакцинации в Ужгороде пришли за вакцинацией против коронавируса более 1400 человек с поддельными COVID-сертификатами.

Об этом пишет издание Zaxid.net со ссылкой на заявление врача-инфекциониста Виктора Петрова.

Как отмечает врач, за весь период работы анонимного кабинета вакцинации, прививки от ковид получили 1420 человек, которые имели просто поддельные бумаги.

"Мы убедили этих людей сделать все правильно, и сейчас у них есть и прививки, и их данные внесены в систему. Из тех, кто к нам обратился, были, в частности, 202 медработника, 107 госслужащих, 370 педагогов, 20 предпринимателей, 65 военных, а также 134 человека, которые не прививались из-за принадлежности к определенным религиозным общинам. Эти все люди имели поддельные бумаги и для медицинской системы они не были вакцинированы, хотя имели так называемый сертификат", — рассказал Петров.

Он сообщил, что у владельцев фейковых сертификатов находили свидетельства и белого и желтого цвета, а также венгерские поддельные документы с нерабочими QR-кодами. Всего 9 человек дали согласие и указали персональные данные, которых не было в системе.

Врач-инфекционист рассказывает, что большинство желающих получить настоящую вакцину боялись обращаться за настоящей, ведь считали, что их данные уже внесены в электронные реестры, хотя на самом деле это было не так.

Напомним, анонимный центр вакцинации на Закарпатье работает круглосуточно, но больше всего клиентов – в ночное время. Их имена нигде не фигурируют, поэтому использованные вакцины формально просто списывают.

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