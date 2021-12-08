Почти полторы тысячи человек с фейковыми COVID-сертификатами пришли за настоящей вакциной в Закарпатье

Почти полторы тысячи человек с фейковыми COVID-сертификатами пришли за настоящей вакциной в Закарпатье

Среди них медики, госслужащие, педагоги и военные.

В центр анонимной вакцинации в Ужгороде пришли за вакцинацией против коронавируса более 1400 человек с поддельными COVID-сертификатами.

Об этом пишет издание Zaxid.net со ссылкой на заявление врача-инфекциониста Виктора Петрова.

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Как отмечает врач, за весь период работы анонимного кабинета вакцинации, прививки от ковид получили 1420 человек, которые имели просто поддельные бумаги.

"Мы убедили этих людей сделать все правильно, и сейчас у них есть и прививки, и их данные внесены в систему. Из тех, кто к нам обратился, были, в частности, 202 медработника, 107 госслужащих, 370 педагогов, 20 предпринимателей, 65 военных, а также 134 человека, которые не прививались из-за принадлежности к определенным религиозным общинам. Эти все люди имели поддельные бумаги и для медицинской системы они не были вакцинированы, хотя имели так называемый сертификат", — рассказал Петров.

Он сообщил, что у владельцев фейковых сертификатов находили свидетельства и белого и желтого цвета, а также венгерские поддельные документы с нерабочими QR-кодами. Всего 9 человек дали согласие и указали персональные данные, которых не было в системе.

Врач-инфекционист рассказывает, что большинство желающих получить настоящую вакцину боялись обращаться за настоящей, ведь считали, что их данные уже внесены в электронные реестры, хотя на самом деле это было не так.

Напомним, анонимный центр вакцинации на Закарпатье работает круглосуточно, но больше всего клиентов – в ночное время. Их имена нигде не фигурируют, поэтому использованные вакцины формально просто списывают.

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