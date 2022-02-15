Почему после коронавируса выпадают волосы: врачи рассказали

Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать выпадение волос у людей, переболевших "ковидом".
Многие переболевшие COVID-19 заметили у себя чрезмерное выпадение волос.
О причинах потери волос в результате коронавируса рассказали врачи, информирует канал "Коронавирус_Инфо" в Telegram.
По словам экспертов, вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс. По их словам это:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
лихорадка — высвобождает провоспалительные цитокины (пептиды и белки), которые повреждают клетки волосяного матрикса;
стресс – провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;
препараты, обычно применяемые во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;
нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.
Но к счастью, по словам врачей, постковидное выпадение волос - обратное явление болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.
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