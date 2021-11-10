Почему коронавирус нельзя лечить антибиотиками: объяснила кандидат медицинских наук

В первую очередь коронавирусную инфекцию лечат препаратами, снижающими вирусную нагрузку.

Антибиотик убивает микрофлору и затрудняет течение коронавируса. Так считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных заболеваний Ивано-Франковского медуниверситета Оксана Кондрин.

Об этом медик сообщила "УНН".

Также читайте Днепропетровская область лидер по распространению коронавируса: статистика

По ее словам, в первую очередь коронавирусную инфекцию лечат препаратами, снижающими вирусную нагрузку.

“Мы сейчас видим на практике, что если очень рано применять антибиотики и гормоны, то ковид идет тяжелее. Иногда люди самостоятельно назначают себе антибиотики, хотя должен быть алгоритм. Антибиотик убивает микрофлору. Иммунный ответ нарушается, а он очень важен на первом этапе лечения. То есть во время раннего лечения коронавируса должны быть противовирусные, как фактор защиты. Уже тогда, когда нам нужно гасить гиперреакцию, то назначают гормон", — отметила Оксана Кондрин.

Читайте также:

Вспышка коронавируса: на судне, что посещало Одесский порт, обнаружили заболевших

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку