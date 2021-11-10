Почему коронавирус нельзя лечить антибиотиками: объяснила кандидат медицинских наук

В первую очередь коронавирусную инфекцию лечат препаратами, снижающими вирусную нагрузку.
Антибиотик убивает микрофлору и затрудняет течение коронавируса. Так считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных заболеваний Ивано-Франковского медуниверситета Оксана Кондрин.
Об этом медик сообщила "УНН".
По ее словам, в первую очередь коронавирусную инфекцию лечат препаратами, снижающими вирусную нагрузку.
“Мы сейчас видим на практике, что если очень рано применять антибиотики и гормоны, то ковид идет тяжелее. Иногда люди самостоятельно назначают себе антибиотики, хотя должен быть алгоритм. Антибиотик убивает микрофлору. Иммунный ответ нарушается, а он очень важен на первом этапе лечения. То есть во время раннего лечения коронавируса должны быть противовирусные, как фактор защиты. Уже тогда, когда нам нужно гасить гиперреакцию, то назначают гормон", — отметила Оксана Кондрин.
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