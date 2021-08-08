Почему Евросоюз до сих пор не признает вакцинацию CoronaVac: объяснение Минздрава

Почему Евросоюз до сих пор не признает вакцинацию CoronaVac: объяснение Минздрава

В Минздраве Украины надеются, что ЕС зарегистрирует китайский препарат и без проблем будет впускать украинцев, привитых этой вакциной.

Европейский Союз до сих пор официально не разрешил использование китайского препарата CoronaVac, который используется в Украине для вакцинации от COVID-19.

Почему ЕС затягивает регистрацию китайской вакцины, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

По его словам, "Европа затягивает рассмотрение этого вопроса", в том числе из-за политики.

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"Возможно, это связано с отношением к самому производителю... Мне кажется, что здесь есть политика. Потому что, например, тот же самый Pfizer или другие вакцины рассматривались ЕМА (Европейским медицинским агентством — ред.) довольно быстро. Вакцина CoronaVac уже почти 2 месяца находится на рассмотрении Европейского медицинского агентства. и мы надеемся, что ЕМА примет все же взвешенное решение и признает эту вакцину уже разрешенной для использования", — сказал Кузин.

Отметим, что китайский препарат CoronaVac был зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Но пока не все страны Евросоюза впускают украинцев, привитых CoronaVac.

Напомним, что за вакцина — CoronaVac, какова эффективность, особенности использования.

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