По 60 тысяч больных ежедневно: Кузин рассказал, когда Украину накроет мощная волна "Омикрона"

По 60 тысяч больных ежедневно: Кузин рассказал, когда Украину накроет мощная волна "Омикрона"

Кузин говорит, что по опыту других стран, волна "Омикрона" нарастает в течение одной-полуторы недели и спадает так же быстро.

Главный санврач Украины Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости новым штаммом коронавируса "Омикрон". По его словам, около 1 миллиона украинцев могут заболеть уже в феврале.

Об этом Кузин сказал во время интервью для LIGA.Life.

Кузин заявил, что уже в следующем месяце в Украине могут регистрировать почти по 60 тысяч случаев заболевания каждый день.

"По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 000 человек может болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть", — отметил главный санврач.

По его словам, такие прогнозы еще "достаточно оптимистичны". Кузин говорит, что за опытом других стран мира наблюдается, что условно волна "Омикрона" нарастает в течение одной-полторы недели максимум и спадает так же быстро. По американским прогнозам, которые делают для Украины, уменьшение случаев заболеваемости ожидается до 1 апреля.

"Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, – где-то 20-25 февраля. Но насколько быстрым будет спад, насколько быстро будет именно эта волна запускаться и в каких регионах – пока рано говорить... По сути, это волна на полтора месяца максимум, которая приводит к пиковым нагрузкам на медсистему и на работу объектов критической инфраструктуры", — отметил Кузин.

Напомним, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания" Светлана Гук предположила, что пик коронавирусной болезни в Украине ожидается продолжительностью несколько недель.

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