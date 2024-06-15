Йенс Столтенберг. / © ТСН

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Страна-агрессорка Россия не добилась успехов с начала войны, которую начала в Украине. В частности, ВСУ уже освободили 50% той территории, которую оккупанты захватили в начале вторжения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистке "ТСН.Тиждень" Оксане Радионовой

"Президент Путин думал, что он через неделю после начала войны будет контролировать Украину и захватит Киев уже через несколько дней, но его планы были разрушены мужеством украинцев, вооруженных сил. Летом Россия начала новую наступательную операцию, за проведение которой они платят очень высокую цену, тысячи людей, тысячи единиц техники", — подчеркнул генсек.

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Он отметил, что украинцам сложно бороться с российской агрессией. В частности, Столтенберг упомянул о том, как Соединенные Штаты Америки полгода не принимали пакет помощи Украине, европейские союзники задерживались с передачей обещанного вооружения.

"Теперь все изменилось. США согласовали оказание помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Сегодня мы приняли решение о создании команды поддержки Украины, следовательно, помощь Украине будет более интенсивной и сильной", — подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Теперь все изменилось! Генсек НАТО Столтенберг о провале России в войне и шансах Украины

Напомним, диктатор Владимир Путин сделал циничное заявление о том, что Россия не начала войну в Украине. В традиционной кремлевской манере во всем он обвинил Киев.

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