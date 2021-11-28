Pfizer готов адаптировать свою вакцину к штамму ”Омикрон” — Еврокомиссия

Pfizer готов адаптировать свою вакцину к штамму ”Омикрон” — Еврокомиссия

В течение 2-3 недель ученые будут собирать информацию о штамме Омикрон, тем временем Европа должна активизировать вакцинацию и санитарные меры.

Компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса "Омикрон".

Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Риге, сообщает "РБК-Украина".

Президент Еврокомиссии отметила, что в течение следующих 2-3 недель ученые будут собирать всю информацию о штамме "Омикрон", однако в это время Европа должна активизировать вакцинацию и санитарные меры.

Если опасность вируса будет доказана – Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон" как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.

Новости недели: чем опасен новый штамм коронавируса

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