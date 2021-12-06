Первые случаи нового COVID-штамма "Омикрон" зафиксировали в России

Инфицировались два человека.

В России подтвердили два первых случая инфицирования новым COVID-штаммом "Омикрон".

Об этом сообщила "Российская служба ВВС" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Мутацию нашли у двух граждан Российской Федерации. Они вернулись из Южно-Африканской Республики. К слову, на днях в ведомстве сообщили, что COVID обнаружили у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР и Намибии. Все они находятся на карантине.

Напомним, в Южной Африке, где "Омикрон" становится доминатным штаммом коронавируса, не наблюдают существенного увеличения госпитализаций. Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове заявляет, что "Омикрон" будет проблематичным, даже если окажется, что он менее опасен, чем "Дельта".

В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что этот штамм коронавируса появится в нашей стране через несколько недель. В связи с этим украинцев, находящихся в государствах, на территории которых обнаружен "Омикрон", по возвращении обязали пройти самоизоляцию.

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