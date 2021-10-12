Первая область Украины вошла в "красной" зоны карантина: когда начнут действовать ограничения

Первая область Украины вошла в "красной" зоны карантина: когда начнут действовать ограничения

С 15 октября на Херсонщине будут действовать строгие правила, предусмотренные "красным" уровнем эпидемической опасности.

Во вторник, 12 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено ввести "красный" уровень епиднебезпекы из-за распространения COVID-19 на территории Херсонской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

На Херсонщине начнут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности, в полночь 15 октября.

Напомним, что в регионах, где введен "красную" зону для сдерживания коронавируса, по новым правилам, продуктовые супермаркеты смогут продолжать работу. Но к таким магазинов будут применяться ограничения.

Работа общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков, учреждений культуры при "красной" зоны запрещается. Но они смогут продолжить работу, если весь персонал и посетители имеют «зеленый» сертификат о вакцинации (он свидетельствует о завершен курс вакцинации).

Напомним, Сумская область также может попасть в "красной" зоны эпидемической опасности, здесь зафиксировано превышение установленных норм по трем показателям.

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