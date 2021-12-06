Что нельзя делать после вакцинации от коронавируса / Pexels

Переболел ковидом — вакцинируйся: в Минздраве объяснили, сколько времени должно пройти после выздоровления, чтобы получить прививку

Переболел ковидом — вакцинируйся: в Минздраве объяснили, сколько времени должно пройти после выздоровления, чтобы получить прививку

Эксперты говорят, что пока нет случаев, когда вакцинация после болезни повредила бы человеку.

В Минздраве объяснили, сколько времени должно пройти после коронавирусной болезни, чтобы привиться. Следовательно, тем, кто недавно переболел COVID-19, эксперты также рекомендуют получить прививку против коронавируса. Важно, что после выздоровления должно пройти 28 дней.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава, цитируя заведующего отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александра Заику.

"Если вы переболели ковидом, вам все равно нужно вакцинироваться. Не известно, сколько будет длиться иммунитет после перенесенной болезни", — заявил Заика.

Эксперт объясняет, если вы заболели коронавирусом и после болезни прошло 28 дней — вакцинируйтесь. А в случае, когда вы получили первую дозу вакцины против ковида и заболели, следует так же подождать 28 дней и получить вторую дозу.

По его словам, пока нет случаев, когда вакцинация после болезни повредила бы человеку. Однако исследования подтверждают, что "не вакцинированные люди, перенесшие ковид, имеют вдвое больший риск заболеть, чем вакцинированные".

Напомним, в Минздраве объяснили, может ли человек заболеть гриппом и коронавирусом одновременно. Следовательно, эксперты говорят, что можно одновременно подхватить грипп и коронавирус. В этом случае симптомы заболеваний накладываются друг на друга.

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