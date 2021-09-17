Пандемия коронавируса привела к росту ожирения среди детей: исследование

Больше всего ожирением страдают дети в возрасте от 6 до 11 лет.

Пандемия коронавируса привела к росту ожирения среди детей и подростков. Особенно негативно это повлияло на тех несовершеннолетних, которые уже имели проблемы с лишним весом.

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Об этом сообщает medicalxpress.com со ссылкой на исследование ученых из США.

Американские ученые установили, у детей в США после пандемии стали чаще фиксировать лишний вес. Результаты считаются "существенными и тревожными", сказал один из авторов исследования, доктор Элисон Гудман из Центра по контролю и профилактики заболеваний.

Исследование американских ученых показало, что:

В 2019 году ожирением в США страдало 19% подростков. Тогда как в августе 2020 таких было уже 22%.

Дети со здоровой весом набирали в среднем 3,4 фунта (1,5 килограмма) в год, после пандемии — 5,4 фунта (2,4 кг).

Для детей с умеренным ожирением ожидаемый прирост веса увеличился с 6,5 фунтов (2,9 кг) в год к пандемии до 12 фунтов (5,4 кг) после ее начала.

Для детей с тяжелой формой ожирения ожидаемый годовой прирост веса увеличился с 8,8 фунтов (3,9 кг) до 14,6 фунтов (6,6 кг).

Уровень ожирения всего вырос среди детей в возрасте от 6 до 11 лет. Исследование основано на анализе медицинских карт более 432 000 детей и подростков в возрасте от 2 до 19 лет, которые были взвешены и измерены по крайней мере дважды к пандемии и по крайней мере один раз в начале пандемии. Это дети, которые в этот период получали медицинскую помощь.

Ранее ученые выяснили, что после пандемии коронавируса человечеству грозит масштабное ожирения.

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