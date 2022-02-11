Пандемия COVID-19 еще далека до завершения в мире — главный ученый ВОЗ

В ВОЗ прогнозируют появление новых вариантов коронавируса.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса еще не закончилась и пока не видно конца завершения из-за постоянного появления в мире новых штаммов вируса.
Об этом сказала главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан в пятницу, 11 февраля, передает WHBL.
"Мы были свидетелями того, как развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии ", – сказала она.
Напомним, исследователи указали на неврологические осложнения после перенесенного коронавируса. Речь идет о спутанности сознания, инсульте и нервно-мышечных расстройствах.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- Минздрав обновил карантинные зоны: пять регионов "красные", а только один "желтый"
- Новый вариант COVID-19 может появиться от крыс по канализации Нью-Йорка
- В Украине рекордные COVID-показатели: в Минздраве сообщили, планируется ли локдаун