Пандемия COVID-19 еще далека до завершения в мире — главный ученый ВОЗ

Пандемия COVID-19 еще далека до завершения в мире — главный ученый ВОЗ

В ВОЗ прогнозируют появление новых вариантов коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса еще не закончилась и пока не видно конца завершения из-за постоянного появления в мире новых штаммов вируса.

Об этом сказала главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан в пятницу, 11 февраля, передает WHBL.

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"Мы были свидетелями того, как развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии ", – сказала она.

Напомним, исследователи указали на неврологические осложнения после перенесенного коронавируса. Речь идет о спутанности сознания, инсульте и нервно-мышечных расстройствах.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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