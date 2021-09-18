Пациенты выздоравливают через несколько дней: в Израиле испытывают лекарства от COVID-19

Пациенты выздоравливают через несколько дней: в Израиле испытывают лекарства от COVID-19

Противовирусный эффект демонстрирует препарат, который уже применяют для лечения ВИЧ-инфицированных.

Исследователи в Израиле заявили, что препарат, которым лечат больных СПИДом, так же эффективен против коронавирусной инфекции. Препарат успешно прошел первую стадию клинических испытаний.

Об этом сообщает израильское издание "Детали".

Первые клинические испытания препарата провели в больнице бразильского города Сан-Паулу. Всего было 12 участников эксперимента в возрасте от 18 до 60 лет, больные COVID-19 в легкой и средней формах. В течение 10 дней они получали по 2 инъекции препарата.

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Как показали наблюдения, распространение вируса в организме пациентов заметно уменьшалось уже на четвертый день после начала приема препарата.

На фармацевтическом предприятии, которое занимается изготовлением этого лекарства, сообщили также о неофициальном тестирования препарата на пациентах с COVID-19 в Конго.

"Всего за 9 дней два пациента полностью выздоровели, а другим стало гораздо лучше, и почти не осталось следов вируса. Из 15 человек, которые не получали лекарства, 14 умерли ", — отметил гендиректор фармацевтической компании Цион Айны.

Вторая стадия клинических испытаний запланирована на октябрь этого года и будет проводиться в израильской клинике Барзилай. В эксперименте примут участие около 150 человек.

Напомним, инновационные лекарственные средства против коронавируса, которые получила Украина в рамках сотрудничества с правительством США, предназначены для специфических групп медицинского риска.

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