Отсутствие запаха, высокая температура и кашель: врач рассказал, какие симптомы нового "Дельта +"-штамма коронавируса

Единственным действенным способом защитить себя от коронавируса медики называют вакцинацию. Однако она может не уберечь от новых штаммов вируса.

Высокая температура, тошнота и сухой кашель. Такие симптомы у мутировавшего штамма коронавируса, который назвали "Дельта +".

Об этом на своей странице в соцсети написал врач Тарас Жиравецкий.

По его словам, среди основных симптомов "Дельты +": высокая температура, которая может держаться больше 10 дней, тошнота, провоцирующая потерю аппетита и снижения веса, а также сухой кашель.

Кроме того, у инфицированных может появиться боль в спине, диарея, головная боль, затрудненное дыхание даже при нормальной сатурации.

"Быстрое падение сатурации у старших пациентов. Это состояние трудно контролировать без возможности получать кислород, поэтому такое большое количество госпитализаций. Очень стремительный скачок вверх показателей ЦРП (реактивный протеин или белок) и ферритина — за один или два дня при предыдущих хороших показателях", — рассказал Тарас Жиравецький.

У больных снова пропадает запах и вкус. Могут появляться тромбозы из-за обезвоживания, воспаление перикарда и миокарда.

"Без инструментальных обследований и лабораторных анализов врачу очень трудно объективно оценить состояние пациента. Часто анализы в норме, но есть высокая температура более 10 дней, сатурация также может быть нормальной — выше 94, но за несколько часов опускаться ниже 90. Рентген и прослушивания пациента часто является малоинформативными. Непредсказуемость течения ковида при новом штамме является самым большим вызовом для медиков, нам действительно трудно сделать любой прогноз", — добавил врач.

По его словам, в группе риска все те же люди с лишним весом, аллергическими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечно сосудистыми заболеваниями, аутоиммунными системными заболеваниями.

Напомним, что аллергия на еду, домашних животных, лекарства не является противопоказанием к вакцинации против COVID-19.

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