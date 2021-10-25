Отстранение от работы невакцинированных чиновников и педагогов: правительство назвало дату

Процедура отстранения начнет действовать от 8 ноября.

Кабинет министров утвердил порядок отстранения от работы работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций, которые подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.

Об этом говорится в постановление от 20 октября 2021 г. № 1096 .

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Процедура отстранения начнет действовать от 8 ноября.

В частности, в документе указано, что руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранения от работы работников и государственных служащих, обязательность прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СOVID-19.

Это не будет касаться тех, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению профилактических прививок против СOVID-19 и которые предоставят медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации.

Согласно документу, н а время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих проводится в соответствии с нормами закона. Отстранение работников проводится путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лиц, которые устраняются. Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили.

Напомним, правительство в Украине ввел обязательную вакцинацию против коронавируса для граждан определенных профессий. МЗ, которое подготовило проект приказа о обязательные прививки, внесло предварительно в перечень педагогов и чиновников.

Отметим, Минздрав планирует еще дважды расширять перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Сейчас в перечень обязательных планируют внести профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики, а также социальных работников и почтальонов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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