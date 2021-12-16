Отчаяние и паника все ухудшают: врач назвала категорию людей, которые тяжелее переносят COVID-19

У больных коронавирусом бывает депрессия.

Те больные, которые узнали о коронавирусе и паникуют, тяжелее переносят недуг. Поэтому у пациентов даже могут возникать панические атаки.

Об этом в интервью "Фактам" сказала врач-пульмонолог высшей категории, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук.

Врач отметила, что люди, узнав, что они больны коронавирусом, сразу начинают паниковать и тогда медики назначают им успокаивающие медикаменты.

"Бывают пациенты, только что поступившие в больницу и симптомы у них на две копейки, но уже вызывающие нотариуса. И совсем не слышат врачей, потому что уже поставили на себе крест. Препараты, обладающие легким успокаивающим действием, не входят в протокол лечения COVID-19, но людям, у которых положительная ПЦР вызывает паническое и тревожное состояние, мы назначаем такое симптоматическое лечение", — отметила медик.

Светлана Гук добавила, что отчаяние и паника усугубляют самочувствие больных. Также это может приводить к паническим атакам.

"Пациенты-пессимисты труднее переносят болезнь. Один спокойный, уравновешенный мужчина рассказывал: болел дома, и вроде бы все было хорошо. Но как-то за ужином почувствовал, что сердце сильно колотится, и сразу стало страшно. Это классическая паническая атака, и на нее следует реагировать. Ведь нервная система расшатана, человек "поедает" не только себя, но и врача", — объяснила врач.

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