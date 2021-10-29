"От 200 до 500 человек в день": Комаровский дал прогноз, сколько людей в ближайшее время умрут от COVID-19

"От 200 до 500 человек в день": Комаровский дал прогноз, сколько людей в ближайшее время умрут от COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пройдет после новогодних каникул.

В ближайшие месяцы от коронавируса будут прятать от 200 до 500 человек в день. Так считает доктор Евгений Комаровский.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

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“Последствия всего этого мы будем чувствовать очень долго – все, что за это время медицина не долечила, не дооперировала, прозевала. Все, что скопилось за эти годы. Валом повалят два года нелеченая онкологии, неоперированные язвы, куча запущенных депрессий, панических расстройств, куча детей с тяжелейшим ожирением, сахарные диабеты второго типа, нервные стрессы – это все на фоне обвала психиатрической помощи”, — подчеркнул доктор Комаровский.

Он также добавил, что пик заболеваемости на коронавируснуюю инфекцию в Украине пройдет после новогодних каникул. Следующие волны, по мнению медика, не будут такими тяжелыми, потому что многие уже вакцинируются и получат антитела.

Напомним, что в Украине проблема не в кроватях, а в том, что медики не умеют лечить, считает Комаровский.

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