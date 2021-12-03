Остаются без терапии: в Украине недостаточно препаратов в протоколах лечения COVID-19 при первых симптомах

Остаются без терапии: в Украине недостаточно препаратов в протоколах лечения COVID-19 при первых симптомах

При появлении первых симптомов коронавирусной болезни нужно сразу делать ПЦР-тест, говорят врачи.

В протоколах МОЗ по лечению COVID-19 при первых симптомах не хватает препаратов.

Об этом сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. Богомольца Владимир Широбоков, пишет УНН.

"К сожалению, в протоколе не хватает препаратов, которые помогают в лечении коронавирусной инфекции при появлении первых симптомов. Думаю, что если бы такие препараты были включены в протокол, это было бы основным спасением против COVID-19", — акцентировал Владимир Широбоков.

Он также добавил, что при появлении первых симптомов коронавирусной болезни следует сразу делать ПЦР-тест и начинать лечение.

Напомним, что гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает, что нам, вероятнее всего, придется делать ежегодные прививки от COVID-19 на протяжении многих лет.

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