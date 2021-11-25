Остается с нами в ближайшие годы: украинцам рассказали, какие проблемы со здоровьем чаще всего сохраняются после коронавируса

Остается с нами в ближайшие годы: украинцам рассказали, какие проблемы со здоровьем чаще всего сохраняются после коронавируса

Многие из симптомов после коронавируса появляются снова.

Чаще всего после коронавируса у пациентов изменяется обоняние и вкус, возникает депрессия и проблемы с памятью, продолжается кашель.

Об этом рассказал глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт в интервью "РБК-Украина".

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Специалист говорит, что после коронавируса у людей также может появляться головокружение, могут быть проблемы с легочной системой. Кроме того, многие из симптомов появляются снова.

"Общие симптомы включают усталость и одышку и другие симптомы, обычно влияющие на повседневную жизнь — это изменение обоняния/вкуса, депрессия, кашель, проблемы с памятью, головная боль, недомогание после нагрузки, нарушение сна и тахикардия. Мы видим, что многие из этих симптомов появляются снова, и когда это происходит, а затем они остаются на более длительный период, тогда самое время позвонить вашему семейному врачу и проконсультироваться, может ли это быть постковидный синдром, но это может быть различно для каждого отдельного. пациента", — рассказал он.

Специалист также обратил внимание на психическое здоровье детей, взрослых и медицинских работников в контексте пандемии.

"Психическое здоровье – это одна из тем, с которой нам нужно иметь дело. Даже когда мы справимся с COVID, это останется с нами в ближайшие годы, и это требует большого внимания", — подчеркнул доктор Ярно Хабихт.

Как сообщалось, коронавирус в сентябре 2021 года повлек 2 937 смертей — втрое больше, чем в предыдущем месяце. От пневмонии и гриппа умерло 1014 человек. Всего за первые 9 месяцев 2021 года в Украине ушли из жизни 487 855 человек. Избыточная смертность за тот же период насчитывает 52 571 человека.

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