Осложнения возникают у каждого второго: ученые рассказали, как коронавирус уничтожает здоровье

Последствия коронавируса есть даже у молодежи.

Чаще всего во время коронавируса у пациентов возникают осложнения, связанные с почками, сердцем и легкими. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные о более 70 тысячах пациентов из 302 больниц Великобритании.

Об этом пишет журнал The Lancet.

Так, по выводу ученых, после COVID-19 более в половине случаев (а если точнее — в 36 367 человек) развились осложнения — от одного до сразу нескольких. Чаще всего осложнения после заражения возникали у людей от 60 лет, но тяжело болела даже молодежь и те, у кого не было хронических заболеваний.

Как сообщил британский профессор Ивен Харрисон, осложнения могут коснуться любого органа, но особенно часто страдают почки, сердце и легкие. Ученый добавил, что у многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы состояние здоровья ухудшилось, а в некоторых еще будут долгосрочные последствия.

Наиболее распространенными диагнозами после коронавируса оказались острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждения печени, анемия и сердечная аритмия. Среди самых частых осложнений:

почечные — 24%,

респираторные — 18%,

системные — 16%,

сердечно-сосудистые осложнения — 12%,

неврологические — 4%,

желудочно-кишечные и печеночные — менее 1%.

В статье отмечается, что частота острого повреждения почек увеличивается с возрастом и чаще встречается у пациентов в возрасте от 60 до 90 лет. Кроме того, мужчины более склонны к риску.

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"Осложнения были выше у мужчин по сравнению с женщинами, и у мужчин была более высокая вероятность осложнений, чем у женщин, причем мужчины старше 60 лет были наиболее вероятной группой, в которой было хотя бы одно осложнение", — говорится в результатах исследования.

Исследователи отмечают, что отказ многих людей в молодом возрасте от вакцинации — недальновидное решение. Ведь негативные последствия перенесенного коронавируса могут храниться длительное время.

Напомним, исследователи, разрабатывающие вакцину AstraZeneca, обнаружили биомаркеры, которые могут помочь предсказать уровень защиты иммунной системы после вакцинации.

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