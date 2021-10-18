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"Оранжевая" зона карантина угрожает столице и 13 регионам

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"Оранжевая" зона карантина угрожает столице и 13 регионам

УНИАН

"Желтой" зоне карантина соответствуют 6 регионов.

По состоянию на 18 октября из-за распространения коронавируса Киев и 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зон и. В этих регионах превышены — уровень госпитализаций пациентов с Covid-19, загруженность коек с кислородом, коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень заболеваемости.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ, опубликованные на сайте министерства.

Признаки "оранжевого" уровня эпидемической опасности имеют:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Признаки "Октября" уровня епиднебезпекы имеют:

  • Винницкая область;
  • Закарпатская  область;
  • Кировоградская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область.

Напомним, с сегодняшнего дня, 18 октября, в четырех регионах запровадилы "красную" карантинную зону - Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской. Ограничения и запреты — читайте по этой ссылке. Раньше жесткие ограничения начали действовать в Херсонской области — от 15 октября.

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