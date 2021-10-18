"Оранжевая" зона карантина угрожает столице и 13 регионам

"Желтой" зоне карантина соответствуют 6 регионов.
По состоянию на 18 октября из-за распространения коронавируса Киев и 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зон и. В этих регионах превышены — уровень госпитализаций пациентов с Covid-19, загруженность коек с кислородом, коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень заболеваемости.
Об этом свидетельствуют данные МОЗ, опубликованные на сайте министерства.
Признаки "оранжевого" уровня эпидемической опасности имеют:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Признаки "Октября" уровня епиднебезпекы имеют:
- Винницкая область;
- Закарпатская область;
- Кировоградская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область.
Напомним, с сегодняшнего дня, 18 октября, в четырех регионах запровадилы "красную" карантинную зону - Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской. Ограничения и запреты — читайте по этой ссылке. Раньше жесткие ограничения начали действовать в Херсонской области — от 15 октября.