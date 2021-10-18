"Оранжевая" зона карантина угрожает столице и 13 регионам

"Желтой" зоне карантина соответствуют 6 регионов.

По состоянию на 18 октября из-за распространения коронавируса Киев и 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зон и. В этих регионах превышены — уровень госпитализаций пациентов с Covid-19, загруженность коек с кислородом, коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень заболеваемости.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ, опубликованные на сайте министерства.

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Признаки "оранжевого" уровня эпидемической опасности имеют:

Киев;

Волынская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Признаки "Октября" уровня епиднебезпекы имеют:

Винницкая область;

Закарпатская область;

Кировоградская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Тернопольская область.

Напомним, с сегодняшнего дня, 18 октября, в четырех регионах запровадилы "красную" карантинную зону - Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской. Ограничения и запреты — читайте по этой ссылке. Раньше жесткие ограничения начали действовать в Херсонской области — от 15 октября.

Новости Украины: как живут и работают в "красной" зоне

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