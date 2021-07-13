"Опасная тенденция": ВОЗ предостерегает от смешивания и сочетания вакцин против COVID-19

Сейчас комбинации различных вакцин до сих пор исследуют на предмет иммуногенности и безопасности.
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминант посоветовала не смешивать и не комбинировать вакцины против COVID-19 различных производителей. По ее мнению, это "опасная тенденция", поскольку данных о влиянии на здоровье сочетания препаратов мало.
Об этом она заявила на брифинге в понедельник, передает Reuters.
"Это немного опасная тенденция... В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет получать вторую, третью и четвертую дозу", — сказала Сваминатан.
Специалист пояснила, что решение о миксировании должны принимать органы здравоохранения и только на основании доказательств. Сейчас все еще ожидаются данные испытания комбинации различных вакцин на предмет иммуногенности и безопасности.
Отметим, ранее подобное заявление выпустило и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Там заявили, что сейчас не могут рекомендовать использование различных видов вакцин против коронавируса для первой и второй доз прививок.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины окончательно приняло решение, позволяет комбинировать вакцины. Однако это можно делать только в исключительных случаях.
Пока в Украине разрешено использовать две схемы:
- Первая доза AstraZeneca, вторая Pfizer.
- Если человек рубежом первую дозу получила Moderna, ее пока не используют в Украине, то в качестве второй дозы можно использовать Pfizer.