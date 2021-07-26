Он заразнее: иммунолог рассказал, насколько смертоносным является штамм "Дельта"

Иммунолог проанализировал уровень заболеваемости и смертности в Великобритании.

Новый штамм коронавируса "Дельта" является заразнее по сравнению с первоначальным вирусом COVID-19, однако от него реже умирают люди.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал иммунолог Андрей Волянский.

Медик отметил, что штамм "Дельта" является более заразен, но менее смертоносный.

"Об этом убедительно свидетельствуют данные из Великобритании и сегодняшние данные из западной Европы. В Великобритании все длится с конца мая и летальность на сегодня — 0,2%. Это при том, что за полтора года пандемии в мире (смертность составляет — ред.) 2%. Это в 10 раз ниже. Но у британцев есть одно весомое преимущество перед нами — больше переболело и гораздо больше вакцинировано ", — отметил Волянский.

Напомним, во Львове выздоровел больной штаммом коронавируса "Дельта", его уже выписали из больницы. Другие два больных все еще лечатся.

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