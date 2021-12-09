"Омикрон" в четыре раза заразнее "Дельты" — исследование

Специалисты говорят, что вирус протекает у больных в легкой форме.

Ученые японского университета Киото провели предварительные исследования штамма коронавируса "Омикрон" и обнаружили, что он в четыре раза заразнее "Дельты", но реже приводит к госпитализации.

Об этом пишет Bloomberg.

Моделирование и анализ генома нового варианта вируса говорят о том, что он преодолевает иммунитет человека, выработанный естественным путем или за счет вакцины, но протекает у больных в легкой форме. Тяжелых случаев болезни наблюдается мало.

Новости мира: в Англии усиливают карантинные ограничения на фоне распространения штамма "Омикрон"

Как сообщали ранее со ссылкой на ВОЗ, в мире возросла смертность от коронавируса. За текущую неделю смертность выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта". Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

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