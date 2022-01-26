Категория
Коронавирус
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Омикрон" скосил почти 100 человек: в Черновицком горсовете зафиксировали вспышку коронавируса

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Омикрон" скосил почти 100 человек: в Черновицком горсовете зафиксировали вспышку коронавируса

УНИАН

Все пациенты находятся дома, болезнь у них протекает в легкой форме.

В Черновицком городском совете зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружили почти у 100 работников.

Об этом пишет издание АСС.

По состоянию на утром 26 января коронавирус диагностировали у 16% сотрудников городского совета — в общей сложности недуг подхватили более 90 человек. Все пациенты находятся дома, болезнь у них протекает в легкой форме.

"Мы постоянно не мониторим информацию о количестве больных работников. Но на этот раз получили сообщения из разных отделов о большом количестве больных. И за вчерашний день мы собрали эту информацию. Учитывая все наши структурные подразделения, сейчас есть около 16% заболевших, это более 90 человек", — подчеркнул заместитель Черновицкого городского головы Юрий Лесюк.

Читайте также:

Коронавирус в Украине: Виктор Ляшко спрогнозировал статистику заболевания на ближайшее время

Коронавирус в Украине: Виктор Ляшко спрогнозировал статистику заболевания на ближайшее время
Следующая публикация