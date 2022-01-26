"Омикрон" скосил почти 100 человек: в Черновицком горсовете зафиксировали вспышку коронавируса

"Омикрон" скосил почти 100 человек: в Черновицком горсовете зафиксировали вспышку коронавируса

Все пациенты находятся дома, болезнь у них протекает в легкой форме.

В Черновицком городском совете зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружили почти у 100 работников.

Об этом пишет издание АСС.

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По состоянию на утром 26 января коронавирус диагностировали у 16% сотрудников городского совета — в общей сложности недуг подхватили более 90 человек. Все пациенты находятся дома, болезнь у них протекает в легкой форме.

"Мы постоянно не мониторим информацию о количестве больных работников. Но на этот раз получили сообщения из разных отделов о большом количестве больных. И за вчерашний день мы собрали эту информацию. Учитывая все наши структурные подразделения, сейчас есть около 16% заболевших, это более 90 человек", — подчеркнул заместитель Черновицкого городского головы Юрий Лесюк.

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