"Омикрон" придет в каждое носо-горло: Комаровский считает новый вид COVID-19 самой заразной болезнью

Эпидемиологическая волна, которая накрыла нашу страну, может охватить миллионы людей.

Штамм коронавируса "Омикрон" едва ли не самая заразная болезнь современности.

Так считает врач Евгений Комаровский, пишет издание "Гордон".

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По мнению медика, заразность нового вида COVID-19 сравнима только с корью. Эпидемиологическая волна, накрывшая нашу страну, охватит миллионы людей, считает врач.

"Сравняться с корью не может, пожалуй, ничего. "Омикрон" практически такой же. Омикрон придет в каждое носо-горло. Никакие маски, никакие противоэпидемические меры не сработают. Скорее всего, те, кто привит, кто уже болел, получат легкую форму заболевания. Но общее количество тех, кому будет очень плохо и на кого не хватит медицины и кислорода, будут огромным", — сказал Комаровский.

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