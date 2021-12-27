"Омикрон" может быть не обнаружен ПЦР-тестами: как определить новый штамм COVID-19

"Омикрон" может быть не обнаружен ПЦР-тестами: как определить новый штамм COVID-19

Медики говорят, что нужно делать несколько тестов подряд.

Штамм коронавируса "Омикрон" может быть не определен ПЦР-тестами. Дело в том, что чувствительность разных видов тестов не стопроцентная.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев, пишет "Обозреватель".

"Чувствительность ПЦР-тестов, по самым оптимистическим оценкам, составляет до 80%. То есть 20%, а то и 30% результатов могут быть ложноотрицательными. ПЦР может не видеть не только “Омикрон”, но и другие вирусы", — отметил Сергей Крамарев.

Он также добавил, что у ИФА-тестов чувствительность еще ниже. А сама она не зависит от конкретного штамма COVID-19.

"Есть отдельные тесты на отдельные штаммы, например, на “Дельту”, на “Омикрон”. Но все равно возможности ПЦР-диагностики ограничены ложными результатами до 20-30%. Когда врач знает, что у пациента был контакт с больным коронавирусом, когда симптомы похожи на COVID-19, делаются ПЦР-тесты несколько раз. Бывает, на второй-третий раз получаем положительный результат", — добавил профессор.

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