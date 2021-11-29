"Омикрон" атакует: в ВОЗ предупредили о серьезных последствиях нового штамма COVID-19

В организации продолжают изучать новый штамм коронавируса.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет множество мутаций в S-белке, что может повлиять на траекторию пандемии коронавируса.

Об этом говорится в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также читайте Два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" выявлены в Канаде

У "Омикрона" беспрецедентное количество спаечных мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство в связи с их потенциальным влиянием на траекторию пандемии", — говорится в документе.

Специалисты отметили, что пока неизвестно, насколько новый штамм заразен, может ли он уклоняться от существующего иммунитета, насколько тяжелое течение болезни вызывает и как реагирует на существующее лечение.

"В зависимости от этих характеристик, если произойдет еще один большой всплеск COVID-19, вызванный "Омикроном", последствия могут быть серьезными", — отметили в ВОЗ.

Рост количества случаев заражения, вне зависимости от изменения степени тяжести болезни, может создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения и привести к росту заболеваемости и смертности. Также в организации отметили, что появление нового штамма существенно повлияет на уязвимые группы населения, особенно в странах с низким уровнем вакцинации от коронавируса.

Ранее медики заявили, что при заражении новым вариантом COVID-19 не исчезают обоняние и вкус, а наблюдается только повышение температуры и упадок сил.

Напомним, новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой "омикрон" и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Читайте также:

Вакцинация против COVID-19 и хронические болезни: когда прививка жизненно важна

Какой вакциной можно прививать детей от 5 лет против коронавируса: иммунолог ответил

"Имеют ошибочное чувство безопасности": в ВОЗ обратились к вакцинированным против коронавируса