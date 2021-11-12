Одесская область в лидерах по заболеваемости COVID-19: статистика на 12 ноября

Одесская область в лидерах по заболеваемости COVID-19: статистика на 12 ноября

Недуг унес жизни 50 человек.

За сутки, 11 ноября, в Одесской области COVID-19 диагностировали у 1816 человек. Из-за осложнений болезни умерли 50 пациентов, выздоровели 1106 граждан.

Об этом сообщили в Минздраве.

Больше всего больных зафиксировали в Днепропетровской области (1 867), на втором месте – Одесская, на третьем – Киев (1 802).

Как отметили в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:

заболели 213 206 жителей региона,

выздоровели 157 425 пациентов,

умерли 4570 человек;

в настоящее время болеют 51 211 жителей области

Напомним, в Украине по состоянию на утро 12 ноября зафиксировано 24 058 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 750 человек, 21 941 пациент выздоровел.

С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 20 408 409 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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