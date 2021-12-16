Обеспокоенность ВОЗ "Омикроном" и рассекречивание документов, разрешенных с убийством Кеннеди: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Штамм коронавируса "Омикрон" имеет чрезвычайно высокую скорость распространения. Читать дальше –>
- Администрация американского главы ДЖО Байдена обнародовала часть ранее засекреченных документов, связанных с расследованием убийства 35 президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Читать дальше –>
- Как при заваривании сохранить все его полезные свойства, сколько чашек можно пить в день и все ли то чай, что называется чаем. Читать дальше –>
- Только в Киеве открылось около двух сотен ярмарок. И по прогнозу лесхозов украинцы купят в этом сезоне до полумиллиона деревьев. Читать дальше –>
- Медицинский регулятор Новой Зеландии Medsafe предоставил предварительное одобрение применения вакцины против COVID-19 Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Читать дальше –>