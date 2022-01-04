ОАЭ запретили невакцинированным гражданам совершать заграничные поездки: кто может избежать ограничений

Для путешествия за границу жителям ОАЭ нужно сделать еще и бустерную прививку.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили невакцинированным против COVID-19 гражданам выезжать за пределы страны.

Об этом пишет издание The National со ссылкой на Министерство иностранных дел и международное сотрудничество ОАЭ.

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"В координации с Национальным ведомством по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями для непривитых граждан ОАЭ вакцинами против COVID-19 по состоянию на 10 января устанавливается запрет на путешествия", — сообщает МИД Эмиратов.

Кроме того, власти страны рекомендуют привитым гражданам пройти ревакцинацию. Сообщается, что для путешествия за границу жителям ОАЭ нужно сделать бустерную прививку, которую можно получить только через шесть месяцев после второй дозы вакцины.

Следует отметить, что заграничные поездки для невакцинированных будут разрешены только тем гражданам, которые имеют медотвод или выезжают за границу в медицинских и лечебных целях.

Напомним, на фоне распространения COVID-штамма "Омикрон" в мире отменили более четырех тысяч авиарессов.

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