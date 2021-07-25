Нужно ли украинцам вводить третью дозу вакцины от COVID-19: объяснение Минздрава

Нужно ли украинцам вводить третью дозу вакцины от COVID-19: объяснение Минздрава

Соответствующее решение Минздрав примет после завершения международных исследований.

Министерство здравоохранения примет решение об усилении иммунитета вакцинированных китайским препаратом CoronaVac третьей прививкой — Pfizer, Moderna или AstraZeneca после результатов международных исследований. Это уже планируют делать, например, в Чили и Таиланде.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Апострофу".

"Министерство здравоохранения Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализ аналогичного опыта других государств", — сказал Кузин.

Он объяснил, почему Украина не проводит такие исследования самостоятельно.

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"Обычно такие исследования не инициируются государством, в том числе из-за возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств. Преимущественно, такие исследования инициирует фармацевтический сектор", — рассказал главный санитарный врач.

Также Кузин напомнил, что в Украине позволили так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при соблюдении определенных условий.

Так, можно будет ввести вторую дозу препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Pfizer после решения врача.

"Сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных пошаговых инструкций в таких случаях", — подытожил главный санитарный врач.

Напомним, что в Украине от "Дельта"-штамма коронавируса могут защитить четыре вакцины.

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