Новый штамм коронавируса получил название "Омикрон": он еще более заразен и опасен

Эта разновидность вируса, вызывающая COVID-19, несет более высокий риск повторного заражения.
В пятницу, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон", как вызывающий беспокойство.
Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении ВОЗ.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается. В связи с этим правительства многих стран мира приняли решение о запрете путешествий из Южной Африки, а также запретили оттуда авиарейсы.
Консультативная группа ВОЗ рекомендовала обозначить новый штамм, получивший название "Омикрон" (по букве греческого алфавита), как "вызывающий беспокойство", при этом он несет более высокий риск повторного заражения, чем другие варианты.
В ВОЗ заявили, что понадобятся недели, чтобы понять, как этот вариант может повлиять на диагностику, лечение и вакцинацию.
Напомним, Израиль из-за нового штамма коронавируса находится на грани чрезвычайного положения. Гражданам, приезжающим в страну из Африки, необходимо уходить на двухнедельный карантин.
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