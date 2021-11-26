Новый штамм коронавируса получил название "Омикрон": он еще более заразен и опасен

Новый штамм коронавируса получил название "Омикрон": он еще более заразен и опасен

Эта разновидность вируса, вызывающая COVID-19, несет более высокий риск повторного заражения.

В пятницу, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон", как вызывающий беспокойство.

Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении ВОЗ.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается. В связи с этим правительства многих стран мира приняли решение о запрете путешествий из Южной Африки, а также запретили оттуда авиарейсы.

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Консультативная группа ВОЗ рекомендовала обозначить новый штамм, получивший название "Омикрон" (по букве греческого алфавита), как "вызывающий беспокойство", при этом он несет более высокий риск повторного заражения, чем другие варианты.

В ВОЗ заявили, что понадобятся недели, чтобы понять, как этот вариант может повлиять на диагностику, лечение и вакцинацию.

Из-за нового штамма коронавируса сегодня ВООЗ соберется на экстренное заседание

Напомним, Израиль из-за нового штамма коронавируса находится на грани чрезвычайного положения. Гражданам, приезжающим в страну из Африки, необходимо уходить на двухнедельный карантин.

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