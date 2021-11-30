Новый штамм коронавируса обнаружили уже в 11 странах Европы

Всего официально подтверждено 44 случая заражения "Омикроном".

По актуальным сведеньям на 30 ноября в 11 странах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭС) зафиксировано 44 случая нового штамма коронавируса "Omicron".

Соответствующее заявление обнародовал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC).

Новый штамм коронавируса гораздо более агрессивный, он способен поражать даже дважды привитых, потому что с легкостью обманывает человеческий иммунитет и, похоже, не реагирует на действие вакцины.

Случаи заражения Омикроном были обнаружены в одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция (Реюньон), Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция.

Здесь было зарегистрировано 44 подтвержденных случая SARS-CoV-2 Omicron VOC. Также сообщалось о ряде возможных случаев по всему региону, однако их сейчас расследуют.

Большинство людей, имеющих подтвержденные случаи заражения, приехали из африканских стран. При этом некоторые летали с пересадками в другие направления между Африкой и Европой. Все случаи, о тяжести которых есть информация, были либо бессимптомными, либо имели легкие симптомы. Среди этих случаев не зарегистрировано ни одного тяжелого случая или смерти.

Случаи заражения новым штаммом фиксируют и за пределами ЕС и ЕЭС, в частности, в Австралии, Ботсване, Канаде, Гонконге, Израиле, Японии, Южной Африке, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, десятки стран на всех континентах закрывают свои границы для путешественников из ряда южноафриканских стран из-за угрозы заражения новым штаммом коронавируса. В ВОЗ ему дали название "Омикрон". По данным ученых, новый штамм родом из Южной Африки. Он настоящий монстр по сравнению с "Дельтой", потому что в разы более мощный и опасный.

Новости недели: чем опасен новый штамм коронавируса

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