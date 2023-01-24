Новый коронавирус "Кракен" уже в Украине: симптомы, особенности и насколько он опасен

По данным ВОЗ, "Кракен" – самый заразный. Это вирус, который очень стремительно распространяется по миру.

Во вторник, 24 января, в Украине зафиксировали первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron XBB.1.5, неофициальное название "Кракен". Инфицировался человек из Сумской области.

Какие симптомы, лечение, особенности нового варианта коронавируса и опасен ли он — читайте в материале ТСН.ua.

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Новый штамм коронавируса "Кракен": какие симптомы

Симптоматика "Кракена" будет такой же, что и для "Омикрона". Врачи утверждают, что протекание больных новым штаммом коронавируса – обычно, легкое.

Симптомы:

повышение температуры,

общая слабость,

головная и мышечная боль,

насморк и чихание, кашель,

пить в горле.

в редких случаях может ухудшиться аппетит и возникнуть диарея.

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Чем опасен новый штамм COVID-19

Семейный врач Михаил Цюрак рассказал, что "Кракен" очень быстро распространяется. Он более заразен, чем "Омикрон".

"Штамм Кракен является следствием слияния двух разновидностей штамма "Омикрон". Этот вариант очень заразен из-за чрезвычайно высокой активности связывания вируса с клетками человека (аналогия с мифическим Кракеном, который щупальцами опутывает свою жертву). "Кракен" научился обходить иммунитет после ранее перенесенного наковеда, поэтому защиту от него имеют только вакцинированные, при условии наличия минимум одной бустерной дозы (если вакцинировались первыми 2 дозами более 6 месяцев назад)", — написал он в Instagram.

Особенности варианта коронавируса "Кракен"

Главная инфекционист Украины, заслуженный врач профессор Ольга Голубовская указала на особенность "Кракена". Она рассказала, что в отличие от других предыдущих вариантов COVID-19, этим штаммом могут болеть как вакцинированные, так и переболевшие.

"Он быстрее, чем другие подварианты, вытесняет предыдущие варианты вируса. Кракен" ускользает еще больше от иммунной защиты человека, как естественного, так и искусственного, то есть на риск заражения подвергаются переболевшие и вакцинированные. Но пока нет данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания. Он под пристальным вниманием в мире, но к нему пристальное внимание исключительно из-за тех особенностей, о которых я сказала сейчас", — объяснила Голубовская.

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Как лечить штамм "Омикрон" — "Кракен"

В Минздраве отметили, что главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания COVID-19 и потенциально новых штаммов является вакцинация. Украина начала пятый этап вакцинации В ведомстве напоминают, что желающие могут вакцинироваться в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации. Адреса и контакты ближайшего центра или пункта вакцинации от COVID-19 можно найти ЗДЕСЬ или позвонить семейному врачу, педиатру или в ближайшую поликлинику

По состоянию на 16 января в Украине около восьми миллионов доз вакцины трех типов — однодозовая Johnson & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) и CoronaVac. Курс прививки включает в себя одну дозу вакцины Johnson & Johnson или две дозы другой вакцины. Чтобы продолжить защиту, следует делать бустерную вакцинацию: первую – через 5 месяцев, вторую – через 4.

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