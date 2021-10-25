Новые таблетки от COVID: в ЕС начали ускоренный процесс лицензирования "молнупиравира"

Противовирусная таблетка может оказаться прорывной в борьбе с COVID-19. Это средство облегчит катастрофическое нагрузки на больницы.

Американская фармацевтическая компания Merck просит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрить ее таблетки от COVID-19 "молнупиравир" для использования в ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

В компании сообщили, что регуляторный орган ЕС начал ускоренный процесс лицензирования "молнупиравира". Если ЕМА предоставит "зеленый свет", это будет первое лечение COVID-19, не которое не нужно вводить с помощью игл или внутривенных инфузий.

В этом месяце Merck заявила, что ее таблетки вдвое сократили число госпитализаций и смертей среди пациентов с ранними симптомами COVID-19. Якобы результаты были настолько хорошими, что независимые медицинские эксперты, которые наблюдали за испытанием, рекомендовали прекратить его досрочно.

Отмечается, что противовирусная таблетка, которую люди могли бы принимать дома, чтобы уменьшить симптомы и ускорить выздоровление, может оказаться прорывной в борьбе с COVID-19. Это средство облегчит катастрофическое нагрузки на больницы и поможет обуздать вспышки в бедных странах со слабой системой здравоохранения.

Это также будет способствовать двустороннему подходу к пандемии: лечение с помощью медикаментов и профилактика, прежде всего с помощью вакцинации.

Напомним, фармацевтическая компания Merck & Co создала таблетку от COVID-19 значительно облегчает течение болезни. Бедные страны могут получить таблетки от COVID-19 по низкой цене.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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