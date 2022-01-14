Новая волна коронавируса может стать самой смертельной: прогноз врача

Также могут наблюдаться дефицит коек и медикаментов.
Новая волна коронавируса может стать самой смертоносной. Из-за нее в больницах также появится дефицит коек.
Такой прогноз сделала заведующая четвертым отделением областной инфекционной больницы Львовской области Тамила Алексанян.
“Мой личный прогноз: эта волна будет самой сложной и смертоносной. Коек в больницах не будет хватать. Не будет хватать кислорода, медикаментов, врачей. Исходя из того, что происходит в Европе и США, нас ждет такая же стремительная волна”, — рассказала заведующая.
Отметим, что штамм коронавируса "Омикрон" имеет несколько иные симптомы, чем, например, "Дельта", которые очень похожи на обычное ОРВИ.
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